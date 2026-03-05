Serie A, Malen miglior giocatore di febbraio. Battuto Dimarco

Il calciatore è arrivato in Serie A nel mercato di gennaio e si è già messo in mostra segnando quattro gol

5 marzo 2026

Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di febbraio è stato assegnato al calciatore della Roma Donyell Malen. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Roma-Lecce, in programma domenica 22 marzo 2026 alle 18 allo stadio “Olimpico” di Roma. Lo annuncia in una nota la Lega Serie A che spiega come la vittoria del premio sia determinata dai voti dei tifosi online e dai dati statistici individuali.

Superati così dal nuovo attaccante giallorosso altri campioni come Berardi (Sassuolo), Carnesecchi (Atalanta), Dimarco (Inter), Kean (Fiorentina), McKennie (Juventus). "La sestina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali", spiega la nota della Lega Calcio.

Si tiene conto nelle analisi di "movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione". Per il calcolo finale sono state prese in considerazione le giornate dalla 23esima alla 26esima della Serie A Enilive 2025/2026.

Le parole di De Siervo — Del giocatore giallorosso ha parlato anche l'ad della Lega Serie A, De Siervo: «L’impatto di Donyell Malen nel campionato italiano è stato semplicemente perfetto. Il nazionale olandese si è calato subito negli schemi tattici di Mister Gasperini, dimostrandosi un attaccante implacabile sotto porta, ma anche capace di legare il gioco offensivo della squadra. Arrivato nel mercato invernale Malen ha impiegato qualche settimana a imporsi come protagonista, ottenendo subito il premio di miglior giocatore del mese di febbraio con 4 reti realizzate in altrettante partite e dimostrandosi subito all'altezza delle ambizioni Champions League della Roma».

(Fonte: Lega Calcio)