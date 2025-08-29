A commentare il momento in casa Milan a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Stefano Eranio: "Dispiace per Jashari perché è un giocatore di qualità che si doveva adattare al calcio italiano, ma la sua avventura parte male. Una beffa dopo il lungo corteggiamento.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Eranio: “Milan? Infortunio Jashari una beffa. Adesso servirebbero…”
serie a
Eranio: “Milan? Infortunio Jashari una beffa. Adesso servirebbero…”
Le parole dell'ex calciatore rossonero dopo l'infortunio del centrocampista arrivato a Milano da poche settimane
Adesso l'organico va rinforzato, specialmente in qualche punto strategico come l'attaccante. Una squadra della caratura del Milan si doveva muovere molto prima. Andare in giro a prendere un difensore adesso è complicato, per un fuoriclasse servirebbero tanti soldi. Per questo dovrebbero puntare su un giocatore giovane da far crescere e farlo diventare da Milan".
© RIPRODUZIONE RISERVATA