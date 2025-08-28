Secondo quanto riportato da ANSA, il grande enigma che accompagnerà Kosta Runjaic fino a domenica sera è se utilizzare da subito il nuovo centravanti polacco Buksa, appena arrivato a Udine.

La punta è già pronta fisicamente, avendo disputato anche i preliminari di Europa League, ma il tecnico tedesco ha dimostrato anche con il Verona di voler inserire gradualmente i nuovi acquisti del mercato estivo.