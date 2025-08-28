Secondo quanto riportato da ANSA, il grande enigma che accompagnerà Kosta Runjaic fino a domenica sera è se utilizzare da subito il nuovo centravanti polacco Buksa, appena arrivato a Udine.
Inter, Udinese con l’incognita attacco: dubbio Buksa per Runjaic. In difesa…
La punta è già pronta fisicamente, avendo disputato anche i preliminari di Europa League, ma il tecnico tedesco ha dimostrato anche con il Verona di voler inserire gradualmente i nuovi acquisti del mercato estivo.
In attesa della decisione per la trasferta in casa dell’Inter, l’Udinese recupera il difensore italo-tedesco Matteo Palma, classe 2008, protagonista positivo nel precampionato e pronto a insidiare Bertola, incerto nel suo esordio a Udine.
Il resto della formazione sarà quasi identico a quello visto contro il Verona, anche se Runjaic prevede di ricorrere maggiormente ai rinforzi dalla panchina: in particolare Piotrowski, Miller e Bayo.
Sul fronte mercato, riferisce ANSA, sono ore decisive per le trattative: per Cheddira e Zanoli si attende che il Napoli concluda le operazioni in entrata, mentre per Zaniolo proseguono i contatti con il Galatasaray.
Per rinsaldare il rapporto con i tifosi, delusi dopo le cessioni di Bijol, Thauvin e Lucca sostituiti soprattutto con giovani, questa sera è previsto un allenamento a porte aperte al Bluenergy Stadium, con i supporter che potranno assistere dalla Curva Nord.
