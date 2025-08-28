fcinter1908 serie a Inter, Udinese con l’incognita attacco: dubbio Buksa per Runjaic. In difesa…

Inter, Udinese con l’incognita attacco: dubbio Buksa per Runjaic. In difesa…

Dubbi sull’esordio del nuovo centravanti polacco, mentre Palma rientra in difesa. Ore decisive per il mercato
Alessandro De Felice
Secondo quanto riportato da ANSA, il grande enigma che accompagnerà Kosta Runjaic fino a domenica sera è se utilizzare da subito il nuovo centravanti polacco Buksa, appena arrivato a Udine.

La punta è già pronta fisicamente, avendo disputato anche i preliminari di Europa League, ma il tecnico tedesco ha dimostrato anche con il Verona di voler inserire gradualmente i nuovi acquisti del mercato estivo.

In attesa della decisione per la trasferta in casa dell’Inter, l’Udinese recupera il difensore italo-tedesco Matteo Palma, classe 2008, protagonista positivo nel precampionato e pronto a insidiare Bertola, incerto nel suo esordio a Udine.

Il resto della formazione sarà quasi identico a quello visto contro il Verona, anche se Runjaic prevede di ricorrere maggiormente ai rinforzi dalla panchina: in particolare Piotrowski, Miller e Bayo.

Sul fronte mercato, riferisce ANSA, sono ore decisive per le trattative: per Cheddira e Zanoli si attende che il Napoli concluda le operazioni in entrata, mentre per Zaniolo proseguono i contatti con il Galatasaray.

Per rinsaldare il rapporto con i tifosi, delusi dopo le cessioni di Bijol, Thauvin e Lucca sostituiti soprattutto con giovani, questa sera è previsto un allenamento a porte aperte al Bluenergy Stadium, con i supporter che potranno assistere dalla Curva Nord.

