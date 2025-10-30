L'attaccante classe 2002 è tornato a segnare nella sconfitta del suo Cagliari per 2-1 contro il Sassuolo in casa

284 giorni dopo Sebastiano Esposito è tornare a segnare in Serie A. L'attaccante del Cagliari e scuola Inter, fratello di Francesco Pio, centravanti nerazzurro, ha realizzato la rete dell'1-2 dei sardi all'Unipol Domus in occasione del match contro il Sassuolo, valido per la nona giornata di campionato.