FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Ex Inter, Sebastiano Esposito torna al gol dopo 284 giorni in Serie A: la rete in Cagliari-Sassuolo

serie a

Ex Inter, Sebastiano Esposito torna al gol dopo 284 giorni in Serie A: la rete in Cagliari-Sassuolo

L'attaccante classe 2002 è tornato a segnare nella sconfitta del suo Cagliari per 2-1 contro il Sassuolo in casa
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

284 giorni dopo Sebastiano Esposito è tornare a segnare in Serie A. L'attaccante del Cagliari e scuola Inter, fratello di Francesco Pio, centravanti nerazzurro, ha realizzato la rete dell'1-2 dei sardi all'Unipol Domus in occasione del match contro il Sassuolo, valido per la nona giornata di campionato.

Ex Inter, Sebastiano Esposito torna al gol dopo 284 giorni in Serie A: la rete in Cagliari-Sassuolo- immagine 1
Getty Images

Al 70', il classe 2002 si è fatto trovare pronto sull'assist di Felici e ha battuto Muric con una conclusione dall'interno dell'area di rigore, realizzando un gol nel massimo campionato dopo nove mesi.

LEGGI ANCHE

Esposito si è trasferito la scorsa estate dall'Inter al Cagliari con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro, con il 40% sulla futura rivendita del giocatore in favore del club nerazzurro.

Leggi anche
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Pisa-Lazio: prima da titolare per Cuadrado
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Cagliari-Sassuolo: torna dal 1′ Esposito

© RIPRODUZIONE RISERVATA