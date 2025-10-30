Esposito si è trasferito la scorsa estate dall'Inter al Cagliari con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro, con il 40% sulla futura rivendita del giocatore in favore del club nerazzurro.
284 giorni dopo Sebastiano Esposito è tornare a segnare in Serie A. L'attaccante del Cagliari e scuola Inter, fratello di Francesco Pio, centravanti nerazzurro, ha realizzato la rete dell'1-2 dei sardi all'Unipol Domus in occasione del match contro il Sassuolo, valido per la nona giornata di campionato.
Al 70', il classe 2002 si è fatto trovare pronto sull'assist di Felici e ha battuto Muric con una conclusione dall'interno dell'area di rigore, realizzando un gol nel massimo campionato dopo nove mesi.
