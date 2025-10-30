Il programma della nona giornata di Serie A prosegue con la sfida tra il Cagliari e il Sassuolo. I sardi di Pisacane ritrovano Sebastiano Esposito dal 1', mente gli emiliani di Grosso, privi di Berardi, puntano su Volpato per completare il tridente con Pinamonti e Lauriente.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Cagliari-Sassuolo: torna dal 1′ Esposito
serie a
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Cagliari-Sassuolo: torna dal 1′ Esposito
Il programma della nona giornata di Serie A prosegue con la sfida tra i sardi di Pisacane e gli emiliani di Grosso
Cagliai (3-5-2): Caprile; Zappa, Pedri, Idrissi; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Obert; Borrelli, Esposito.
Sassuolo (4-3-3): Muric; Coulibaly, Walukiewicz, Idzes, Cande; Thorstvedt, Matic, Kone; Volpato, Pinamonti, Lauriente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA