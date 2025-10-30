FC Inter 1908
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Pisa-Lazio: prima da titolare per Cuadrado

Il programma della nona giornata di Serie A si chiude con la sfida dell'Arena Garibaldi tra i nerazzurri e i biancocelesti
Fabio Alampi Redattore 

Il programma della nona giornata di Serie A si chiude con la sfida dell'Arena Garibaldi tra Pisa e Lazio. Tra i toscani esordio dal primo minuto per Cuadrado, reduce dal gol segnato contro il Milan, mentre i biancocelesti confermano Basic in mezzo al campo.

Pisa (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Denoon; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Cuadrado, Tramoni; Nzola.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.

