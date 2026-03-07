FC Inter 1908
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Cagliari-Como: la scelta su Nico Paz

Ecco le formazioni ufficiali di Cagliari-Como, le scelte di Pisacane e Fabregas per la sfida di oggi: calcio d'inizio ore 15
Alle 15 scenderanno in campo Cagliari e Como per la 28° giornata di Serie A. Una partita molto importante per entrambe.

Il Cagliari è reduce da due pareggi di fila ed è a 30 punti, a +6 sulla zona retrocessione ma non ancora così al sicuro. Il Como, invece, ha ottenuto 7 punti nelle ultime 3 e sogna ancora la Champions, ora distante tre punti.

Ecco le formazioni ufficiali di Cagliari-Como, le scelte di Pisacane e Fabregas per la sfida di oggi.

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Ze Pedro, Dossena, Rodriguez, Obert; Adopo, Liteta, Sulemana; Palestra, Folorunsho, Esposito. All. Pisacane

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas

