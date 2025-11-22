Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Cagliari-Genoa: Esposito dal 1′

FC Inter 1908
Tutto pronto per Cagliari-Genoa, match che apre la 12° giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali del match.
Matteo Pifferi Redattore 

CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Palestra; Deiola, Prati, Folorunsho; Felici; Se. Esposito, Borrelli.

GENOA (3-5-2): Leali; Mercandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo.

