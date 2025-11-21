Serie A, Cagliari annuncia ingresso di un gruppo di investitori americani

Il club sardo annuncia l'ingresso in società della Praxis Capital Management. Giulini manterrà il controllo

Eva A. Provenzano Caporedattore 21 novembre 2025 (modifica il 21 novembre 2025 | 20:16)

Non solo Milan, Inter, Roma, Atalanta. Gli investitori americani continuano a puntare sulla Serie A e questa volta hanno puntato sul Cagliari. In un comunicato ufficiale il club sardo spiega che è stato firmato un accordo "che prevede l’ingresso nel capitale sociale della società di un gruppo di investitori americani facenti riferimento a Maurizio Fiori, sardo di origine e amministratore delegato di Praxis Capital Management, finalizzato all’acquisizione di una partecipazione di minoranza qualificata".

"L’operazione nasce dalla condivisione di una visione strategica di medio-lungo periodo con l’obiettivo di supportare lo sviluppo del nuovo stadio e più in generale la crescita e il rafforzamento strutturale del Cagliari Calcio", si legge nella stessa nota.

"Il Presidente Tommaso Giulini manterrà il controllo e la guida operativa del Club, affiancato da un partner internazionale in grado di contribuire con competenze e un network globale, rafforzando il percorso di consolidamento e innovazione già avviato", spiega ancora la società.

Queste le parole di Giulini: «Accogliere Maurizio e il suo gruppo di investitori rafforza i nostri piani futuri e conferma il potenziale globale del nostro club. La loro visione, unita all’esperienza e al rispetto per le nostre tradizioni, li rende partner ideali per costruire insieme il Cagliari del futuro», afferma il presidente Giulini.

«Da sardo che è cresciuto andando allo stadio a ogni partita insieme a mio nonno, è per me un onore poter affiancare Tommaso nella custodia di questa istituzione così amata e contribuire a scrivere il prossimo capitolo della sua storia», ha invece dichiarato Maurizio Fiori.

Il signing dell’operazione è avvenuto in data odierna, cui faranno seguito il closing e la presentazione dell’investitore, dopo le necessarie approvazioni regolamentari.

(Fonte: cagliaricalcio.com)