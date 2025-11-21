FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Serie A, Cagliari annuncia ingresso di un gruppo di investitori americani

serie a

Serie A, Cagliari annuncia ingresso di un gruppo di investitori americani

Serie A, Cagliari annuncia ingresso di un gruppo di investitori americani - immagine 1
Il club sardo annuncia l'ingresso in società della Praxis Capital Management. Giulini manterrà il controllo
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Non solo Milan, Inter, Roma, Atalanta. Gli investitori americani continuano a puntare sulla Serie A e questa volta hanno puntato sul Cagliari. In un comunicato ufficiale il club sardo spiega che è stato firmato un accordo "che prevede l’ingresso nel capitale sociale della società di un gruppo di investitori americani facenti riferimento a Maurizio Fiori, sardo di origine e amministratore delegato di Praxis Capital Management, finalizzato all’acquisizione di una partecipazione di minoranza qualificata".

Serie A, Cagliari annuncia ingresso di un gruppo di investitori americani- immagine 2
Getty Images

"L’operazione nasce dalla condivisione di una visione strategica di medio-lungo periodo con l’obiettivo di supportare lo sviluppo del nuovo stadio e più in generale la crescita e il rafforzamento strutturale del Cagliari Calcio", si legge nella stessa nota.

"Il Presidente Tommaso Giulini manterrà il controllo e la guida operativa del Club, affiancato da un partner internazionale in grado di contribuire con competenze e un network globale, rafforzando il percorso di consolidamento e innovazione già avviato", spiega ancora la società.

Queste le parole di Giulini: «Accogliere Maurizio e il suo gruppo di investitori rafforza i nostri piani futuri e conferma il potenziale globale del nostro club. La loro visione, unita all’esperienza e al rispetto per le nostre tradizioni, li rende partner ideali per costruire insieme il Cagliari del futuro», afferma il presidente Giulini.

«Da sardo che è cresciuto andando allo stadio a ogni partita insieme a mio nonno, è per me un onore poter affiancare Tommaso nella custodia di questa istituzione così amata e contribuire a scrivere il prossimo capitolo della sua storia», ha invece dichiarato Maurizio Fiori.

Il signing dell’operazione è avvenuto in data odierna, cui faranno seguito il closing e la presentazione dell’investitore, dopo le necessarie approvazioni regolamentari.

(Fonte: cagliaricalcio.com)

Leggi anche
Derby, quanto valgono le maglie? Nel 2024/25 netta vittoria Inter. Ma si rischia il sorpasso...
Inter-Milan a Sozza, Calvarese: “Scelta azzardatissima, ecco perché! Candidato naturale era un...

© RIPRODUZIONE RISERVATA