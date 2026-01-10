FC Inter 1908
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Il 20° turno di Serie A prende il via alle 15:00 di oggi, sabato 10 gennaio, con due gare in programma. Oltre a Udinese-Pisa, il calendario prevede la sfida del Sinigaglia tra i padroni di casa del Como e il Bologna.

Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali e le scelte dei due allenatori, Cesc Fabregas e Vincenzo Italiano:

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Kempf, Carlos, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Rowe, Fabbian, Cambiaghi; Castro.

