Alessandro Cosattini Redattore 9 gennaio 2026 (modifica il 9 gennaio 2026 | 20:16)

Il Corriere dello Sport presenta oggi la sfida tra Inter e Napoli in programma domenica a San Siro: con una vittoria, i nerazzurri andrebbero a+7 sugli attuali campioni d'Italia.

"Dieci. Sono i punti ha guadagnati dall’Inter rispetto al Napoli dalla terza giornata in poi. Allora, i partenopei erano a punteggio pieno, mentre i nerazzurri si erano già "incartati" due volte: prima con l’Udinese e poi con la Juventus. Due capitomboli all’alba del campionato sembravano quasi una sentenza sulle effettive ambizioni di Lautaro e soci dopo l’amarissima conclusione della stagione scorsa. La banda di Conte, invece, campione in carica, pareva già lanciatissima verso una conferma. Lo scenario si è, appunto, ribaltato. Addirittura, al Napoli non è servito nemmeno prendersi i 3 punti nel match di andata al Maradona. Che, ad oggi, va considerato solo un passo falso nel percorso di crescita nerazzurro. Attenzione, però, perché domenica sera il distacco si potrebbe perfino dilatare qualora gli uomini di Chivu dovessero fare bottino pieno contro gli azzurri, infilando la settima vittoria consecutiva in campionato. Nel caso, il gap salirebbe a 7 lunghezze, e i punti “mangiati” arriverebbero a 13.

13 volte senza festa — Si tratterebbe di un’ulteriore prova di forza per l’Inter. Ma anche della fine di un tabù, che risale dall’anno della seconda stella. La notte del trionfo, coincisa con il sesto derby consecutivo vinto, è stata infatti anche l’ultima volta in cui i nerazzurri hanno vinto una sfida contro rossoneri, Juventus e Napoli. Da allora sono stati 13 gli incroci e l’Inter è stata capace di portare a casa appena 6 pareggi, a fronte di ben 7 sconfitte. Insomma, una vera e propria serie nera, che, in questa stagione, stata appesantita anche dagli stop europei con Atletico Madrid e Liverpool. Lo score peggiore, Lautaro e compagni lo hanno registrato con il Milan, per un quasi contrappasso: 2 pareggi e 4 sconfitte negli ultimi 6 derby. Appena 3 i match con la Juve, ma che comunque hanno portato altri 2 ko. Appena meglio con il Napoli, invece, visto che prima della “musata” del 25 ottobre, l’Inter aveva rimediato almeno 3 pareggi.

Scontro tra titani — Alla luce delle ultime evoluzioni della classifica, domenica a San Siro, gli uomini di Chivu potrebbero accontentarsi pure di un pareggio, lasciando così il Napoli a -4. L’occasione, però, è troppo ghiotta: sia per allontanare ancora di più una rivale diretta per lo scudetto sia per chiudere il filotto negativo. Tanto più che ad ogni incrocio di questo tipo, ormai, la squadra nerazzurra si ritrova con tutta la pressione addosso, con i big-match trasformati in continui esami. Di fronte ci saranno le formazioni che si sono spartite gli ultimi 3 scudetti. Ed è chiaro che l’esito della sfida indirizzerà il prosieguo dell’annata", si legge.