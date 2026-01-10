FC Inter 1908
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Udinese-Pisa: panchina per Akinsanmiro

Tutto pronto per Udinese-Pisa, match in programma al Bluenergy Stadium di Udine. Le formazioni ufficiali
Tutto pronto per Udinese-Pisa, match in programma al Bluenergy Stadium di Udine. Ecco le formazioni ufficiali della partita, in programma oggi alle ore 15.00. Panchina per Akinsanmiro, una delle note più positive in casa Pisa.

FANTACALCIO UDINESE-PISA FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Miller, Karlström, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. Allenatore: Kosta Runjaic

PISA (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. Allenatore: Alberto Gilardino

