Tutto pronto per Udinese-Pisa, match in programma al Bluenergy Stadium di Udine. Ecco le formazioni ufficiali della partita, in programma oggi alle ore 15.00. Panchina per Akinsanmiro, una delle note più positive in casa Pisa.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Miller, Karlström, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. Allenatore: Kosta Runjaic
PISA (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. Allenatore: Alberto Gilardino
