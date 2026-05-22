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serie a
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Atalanta: le scelte di Vanoli e Palladino
Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Atalanta, gara della 38ª giornata della Serie A Enilive 2025/26 in programma alle ore 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze:
Fiorentina: Christensen, Dodo, Rugani, Comuzzo, Gosens, Brescianini, Mandragora, Fabbian, Harrison, Piccoli, Gudmundsson.
A disposizione: Lezzerini, De Gea, Pongracic, Solomon, Ndour, Fortini, Fagioli, Braschi, Balbo, Puzzoli. Allenatore: Paolo Vanoli.
Atalanta: Sportiello, Scalvini, Hien, Ahanor, Bellanova, de Roon, Pašalić, Musah, Samardžić, Raspadori, Kamaldeen.
A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Bakker, Scamacca, Éderson, De Ketelaere, Djimsiti, Kolašinac, Obrić, Vavassori, Zalewski, Zappacosta, Krstović. Allenatore: Raffaele Palladino.
Arbitro: Mario Perri della sezione di Roma 1 (assistenti Federico Votta di Moliterno e Matteo Pressato di Latina, IV ufficiale Davide Massa di Imperia, V.A.R. Marco Di Bello di Brindisi, A.V.A.R. Marco Serra di Torino).
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