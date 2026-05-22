UFFICIALE – Premi Lega Serie A: Dimarco MVP assoluto 2025/2026

La Lega Calcio ha annunciato che è Federico il miglior calciatore di questa stagione in cui ha vinto il doublete e ha battuto il record di assist

Eva A. Provenzano Caporedattore 22 maggio 2026 (modifica il 22 maggio 2026 | 17:29)

C'è un premio, buono e giusto, anche per Federico Dimarco. La Lega Serie A, che oggi sta comunicando quali sono i migliori giocatori della stagione, ha un premio anche per l'esterno nerazzurro, anzi IL premio. Perché Dimash è il miglior giocatore in assoluto della stagione 2025-2026, anno in cui ha battuto il record del giocatore con più assist in una stagione.

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Se c'è qualcuno che incarna il "te l'ho promesso da bambino" in questa Inter è proprio lui. Nerazzurro dalla nascita, il giro largo delle storie d'amore che contano e restano per tutta la vita, poi il ritorno a casa, l'unico posto dove voleva essere. Perché se sei dove vuoi essere superi tutto. Anche dopo tante difficoltà, trovi sempre il modo di ricominciare. Questa è la storia delle ultime stagioni di Dimarco in nerazzurro. La seconda stella, una stagione in cui aveva perso il senso del ritmo e che l'aveva svuotato dopo mille battaglie in campo finite con tante delusioni.

In questa stagione Federico si è ripreso tutto e nella festa nerazzurra ha cantato a squarciagola tutta la sua felicità per una riscossa tanto desiderata. Primo per assist (18), primo per partecipazioni attive ai gol (24). Primo italiano a vincere il premio di miglior giocatore del campionato in assoluto da quando la Serie A consegna questo premio. Ed è la prima volta che a vincerlo è un difensore, un esterno.

La Serie A, dopo aver annunciato che Chivuè il miglior allenatore della stagione e che Lautaroè il miglior attaccante dell'anno, ha annunciato che il miglior giocatore in assoluto di questa stagione è proprio lui, Federico.

"Il vincitore è stato identificato tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate tutte le partite disputate in Serie A Enilive (a esclusione della 38ª giornata)", spiega tecnicamente la Serie A in una nota.

Di lui l'ad della Lega Calcio De Siervo dice: "Federico Dimarco è meritatamente Best Overall di questa Serie A. Rappresentante di un ruolo caratterizzato da intensità e corsa, Dimarco ha saputo eccellere per qualità tecniche, con il suo sinistro eccezionale capace di mettere a referto 6 gol e ben 18 assist, record assoluto in una stagione del massimo campionato italiano".

L'Inter gli ha dedicato un post: "Too good. Too consistent. Too clutch. Too many assists", ha scritto il club dedicato al migliore: Federico Dimarco.