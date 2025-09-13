FC Inter 1908
Fantacalcio, Fiorentina-Napoli formazioni ufficiali: prima da titolare per Dzeko

Fantacalcio, Fiorentina-Napoli formazioni ufficiali: prima da titolare per Dzeko - immagine 1
Il sabato di Serie A prosegue con la sfida del Franchi tra i viola di Pioli e i campioni d'Italia in carica
Fabio Alampi Redattore 

Il sabato di Serie A prosegue con la sfida tra Fiorentina e Napoli. Tra i viola, prima da titolare in campionato per Edin Dzeko, mentre Conte lancia dal 1' Hojlund e Milinkovic-Savic in porta. Calcio di inizio alle ore 20:45.

Fantacalcio, Fiorentina-Napoli formazioni ufficiali: prima da titolare per Dzeko- immagine 2
Getty Images

Formazioni ufficiali:

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comunzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Mandragora, Fagioli, Gosens; Dzeko, Kean.

Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, de Bruyne, McTominay; Hojlund.

