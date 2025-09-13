Il sabato di Serie A prosegue con la sfida tra Fiorentina e Napoli. Tra i viola, prima da titolare in campionato per Edin Dzeko, mentre Conte lancia dal 1' Hojlund e Milinkovic-Savic in porta. Calcio di inizio alle ore 20:45.
Il sabato di Serie A prosegue con la sfida del Franchi tra i viola di Pioli e i campioni d'Italia in carica
Formazioni ufficiali:
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comunzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Mandragora, Fagioli, Gosens; Dzeko, Kean.
Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, de Bruyne, McTominay; Hojlund.
