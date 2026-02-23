FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Pisa: ancora in panchina Gosens

serie a

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Pisa: ancora in panchina Gosens

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Pisa: ancora in panchina Gosens - immagine 1
Il programma della ventiseiesima giornata di Serie A prosegue con il derby toscano: calcio di inizio alle 18:30
Fabio Alampi Redattore 

Il programma della ventiseiesima giornata di Serie A prosegue con il derby toscano tra Fiorentina e Pisa, vera e propria sfida salvezza. Vanoli lascia ancora in panchina Gosens, con Parisi preferito all'ex Inter a sinistra. Davanti i nuovi arrivi di gennaio Harrison e Solomon ai lati di Kean. 3-4-2-1 per i nerazzurri, con Stojilkovic in avanti. Calcio di inizio alle 18:30.

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Pisa: ancora in panchina Gosens- immagine 2
Getty Images

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi; Brescianini, Fagioli, Ndour; Harrison, Kean, Solomon.

Pisa (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Toure, Marin, Loyola, Angori; Moreo, Iling-Junior; Stojilkovic.

Leggi anche
Clamoroso a San Siro: il Parma vince 1-0 col Milan, Inter a +10 sui rossoneri
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Milan-Parma: Leao e Pulisic dal 1′

© RIPRODUZIONE RISERVATA