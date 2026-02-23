Il programma della ventiseiesima giornata di Serie A prosegue con il derby toscano tra Fiorentina e Pisa, vera e propria sfida salvezza. Vanoli lascia ancora in panchina Gosens, con Parisi preferito all'ex Inter a sinistra. Davanti i nuovi arrivi di gennaio Harrison e Solomon ai lati di Kean. 3-4-2-1 per i nerazzurri, con Stojilkovic in avanti. Calcio di inizio alle 18:30.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Pisa: ancora in panchina Gosens
serie a
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Pisa: ancora in panchina Gosens
Il programma della ventiseiesima giornata di Serie A prosegue con il derby toscano: calcio di inizio alle 18:30
Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi; Brescianini, Fagioli, Ndour; Harrison, Kean, Solomon.
Pisa (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Toure, Marin, Loyola, Angori; Moreo, Iling-Junior; Stojilkovic.
© RIPRODUZIONE RISERVATA