Il programma della ventiseiesima giornata di Serie A prosegue con il derby toscano tra Fiorentina e Pisa, vera e propria sfida salvezza. Vanoli lascia ancora in panchina Gosens, con Parisi preferito all'ex Inter a sinistra. Davanti i nuovi arrivi di gennaio Harrison e Solomon ai lati di Kean. 3-4-2-1 per i nerazzurri, con Stojilkovic in avanti. Calcio di inizio alle 18:30.