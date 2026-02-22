Alle 18 il Milan scenderà in campo a San Siro contro il Parma per il match valido per la 26° giornata di Serie A.
serie a
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Milan-Parma: Leao e Pulisic dal 1′
I rossoneri si trovano a -10 dall'Inter capolista e puntano a tornare a -7. Il Parma, invece, è dodicesimo e in fiducia dopo le due vittorie di fila conquistate contro Bologna e Verona.
Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Parma, le scelte di Allegri (che però non sarà in panchina perché squalificato) e Cuesta.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Leão. A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, De Winter, Odogu, Pavlović; Fofana, Jashari, Ricci; Füllkrug, Nkunku. All.: Allegri.
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Ordoñez, Valeri; Strefezza, Pellegrino. A disp.: Casentini, Rinaldi; Carboni, Drobnič, Mena; Cremaschi, Estévez, Nicolussi, Sørensen; Elphege, Ondrejka, Oristanio. All.: Cuesta.
Arbitro: Piccinini di Forlì.
