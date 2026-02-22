Clamoroso a San Siro: il Parma vince 1-0 contro il Milan. Decide un gol di Troilo nella ripresa, dopo una lunga revisione al Var la rete è stata assegnata: nessun fallo ai danni di Maignan e Bartesaghi, nonostante le proteste rossonere.
Clamoroso a San Siro: il Parma vince 1-0 col Milan, Inter a +10 sui rossoneri
Clamoroso a San Siro, il Parma vince 1-0 contro il Milan: decide un gol di Troilo nella ripresa. Inter a +10
Inter così a +10 sul Milan secondo, i nerazzurri sono a quota 64, i rossoneri rimangono a 54 dopo il ko interno contro il Parma. Gli emiliani sono così dodicesimi in classifica a quota 32 punti.
