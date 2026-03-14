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Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Napoli-Lecce: Anguissa titolare dopo 4 mesi

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Napoli-Lecce: Anguissa titolare dopo 4 mesi - immagine 1
Il programma della ventinovesima giornata di Serie A prosegue con la sfida del Maradona tra i partenopei e i salentini
Fabio Alampi Redattore 

Il programma della ventinovesima giornata di Serie A prosegue con la sfida del Maradona tra Napoli e Lecce. Buone notizie per Antonio Conte, che ritrova Anguissa titolare dopo 4 mesi. Di Francesco si affida a Stulic. Calcio di inizio alle 18.

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Napoli-Lecce: Anguissa titolare dopo 4 mesi- immagine 2
Getty Images

Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Alisson; Hojlund.

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Thiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Pierotti; Ngom, Stulic, Banda.

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