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Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Torino-Parma: sorpresa Suzuki, Zapata in panchina

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Torino-Parma: sorpresa Suzuki, Zapata in panchina - immagine 1
Le scelte dei due allenatori, D'Aversa e Cuesta, in vista del match con fischio d’inizio alle 20:45 all'Olimpico Grande Torino
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

La ventinovesima giornata di Serie A si apre con la sfida salvezza in programma all’Olimpico Grande Torino tra il Torino di D’Aversa e il Parma di Cuesta.

Le due formazioni vanno a caccia di punti per la permanenza nel massimo campionato: vietato sbagliare per entrambe le squadra.

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Torino-Parma: sorpresa Suzuki, Zapata in panchina- immagine 2
Getty Images

Andiamo a scoprire le scelte dei due allenatori in vista del match con fischio d’inizio alle 20:45.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Adams, Simeone. All. D'Aversa.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Troilo, Circati; Cremaschi, Ordonez, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta.

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