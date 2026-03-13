La ventinovesima giornata di Serie A si apre con la sfida salvezza in programma all’Olimpico Grande Torino tra il Torino di D’Aversa e il Parma di Cuesta.
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Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Torino-Parma: sorpresa Suzuki, Zapata in panchina
Le scelte dei due allenatori, D'Aversa e Cuesta, in vista del match con fischio d’inizio alle 20:45 all'Olimpico Grande Torino
Le due formazioni vanno a caccia di punti per la permanenza nel massimo campionato: vietato sbagliare per entrambe le squadra.
Andiamo a scoprire le scelte dei due allenatori in vista del match con fischio d’inizio alle 20:45.
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Adams, Simeone. All. D'Aversa.
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Troilo, Circati; Cremaschi, Ordonez, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta.
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