Il Torino cala il primo poker della stagione e supera il Parma nell’anticipo che apre la ventinovesima giornata di Serie A.
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Colpo Torino, 4-1 al Parma e salvezza più vicina: Simeone e Zapata in gol, male Suzuki
I granata conquistano il successo col risultato di 4-1, la seconda vittoria della gestione D’Aversa in tre partite, e salgono a quota 33 punti, a +9 sulla zona retrocessione.
Pronti via e il Toro sblocca il risultato con il gol di Simeone, che con il destro in area calcia in porta e sfrutta l’indecisione del rientrante Suzuki, che si fa passare il pallone sotto le gambe.
Dopo l’infortunio di Cremaschi, che lascia il campo in lacrime per un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, la reazione del Parma porta la firma di Pellegrini, che firma il suo quinto gol di testa.
Nella ripresa, la squadra di D’Aversa trova l’accelerata decisiva tra il 55’ e il 57’ con le due reti che indirizzano la gara: prima è Ilkhan a deviare un tiro-cross di Che Adams, poi è Simeone a colpire la traversa, con la sfera che sbatte su Keita e finisce in rete.
Nel recupero arriva la rete di Duvan Zapata, entrato nel finale, che chiude definitivamente i conti e fissa il risultato sul 4-1.
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