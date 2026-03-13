Pronti via e il Toro sblocca il risultato con il gol di Simeone, che con il destro in area calcia in porta e sfrutta l’indecisione del rientrante Suzuki, che si fa passare il pallone sotto le gambe.

Nella ripresa, la squadra di D’Aversa trova l’accelerata decisiva tra il 55’ e il 57’ con le due reti che indirizzano la gara: prima è Ilkhan a deviare un tiro-cross di Che Adams, poi è Simeone a colpire la traversa, con la sfera che sbatte su Keita e finisce in rete.