Prosegue la giornata di fantacalcio anche in questo lunedì, alle 18.30 è previsto il calcio d'inizio della sfida fra l' Atalanta e la Cremonese . Sono state diramate le formazioni ufficiali del match con le scelte di Raffaele Palladino e di Davide Nicola .

Nei padroni di casa ci sono De Ketelaere e Raspadori alle spalle di Krstovic, gioca lui e non Scamacca. Zalewski gioca a tutta fascia a sinistra, in difesa ci sono Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. Ci sono ancora Bonazzoli e Vardy in attacco negli ospiti, gioca Ceccherini al posto di Terracciano nei tre di difesa; esordio dal 1' per i nuovi arrivati Luperto e Thorsby.