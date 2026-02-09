Prosegue la giornata di fantacalcio anche in questo lunedì, alle 18.30 è previsto il calcio d'inizio della sfida fra l'Atalanta e la Cremonese. Sono state diramate le formazioni ufficiali del match con le scelte di Raffaele Palladino e di Davide Nicola.
Nei padroni di casa ci sono De Ketelaere e Raspadori alle spalle di Krstovic, gioca lui e non Scamacca. Zalewski gioca a tutta fascia a sinistra, in difesa ci sono Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. Ci sono ancora Bonazzoli e Vardy in attacco negli ospiti, gioca Ceccherini al posto di Terracciano nei tre di difesa; esordio dal 1' per i nuovi arrivati Luperto e Thorsby.
ATALANTA - Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic.
CREMONESE - Audero; Ceccherini, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.
