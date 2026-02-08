“Cosa fare con Zielinski?”, “Allegri bluffa?”. Le risposte di Trevisani e Callegari

A Sport Mediaset, Riccardo Trevisani e Massimo Callegari hanno risposto a due domande, una su Allegri e l'altra su Zielinski

Matteo Pifferi Redattore 8 febbraio 2026 (modifica il 8 febbraio 2026 | 16:16)

"Calhanoglu è sulla via del recupero: cosa fareste con Zielinski?". E' questa la domanda posta da Sport Mediaset a Riccardo Trevisani e a Massimo Callegari.

"Zielinski non può uscire dal campo. In questo momento è uno dei tre migliori giocatori dell'Inter", dice Trevisani. "Zielinski deve fare ancora il titolare, con un minutaggio più selezionato per Mkhitaryan", la risposta di Callegari.

C'è anche una domanda sulle parole di Allegri che fissa il target sulla Champions e non sullo scudetto: quanto bluffa da 1 a 10? "Bluffa 9, con vincenti come Modric e Rabiot non si può non puntare al massimo obiettivo", dice Callegari. "11, Allegri sa perfettamente che questo scudetto, senza le coppe, si può provare a vincere anche se non è un obbligo", la risposta di Trevisani.