Alle 20.45 c'è Juve-Lazio, ultima partita della domenica al fantacalcio: sono appena uscite le formazioni ufficiali del match. Spalletti sceglie Koopmeiners al centro della difesa e Cabal a sinistra, sulla trequarti ci sono Cambiaso, McKennie e Yildiz alle spalle di David. Fuori dunque Miretti, panchina per Kelly e Conceicao. Nella Lazio c'è Provstgaard e non Romagnoli al centro della difesa con Gila, in attacco Isaksen e Pedro ai lati di Maldini. Torna Tavares dal 1' a sinistra.