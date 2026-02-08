Alle 20.45 c'è Juve-Lazio, ultima partita della domenica al fantacalcio: sono appena uscite le formazioni ufficiali del match. Spalletti sceglie Koopmeiners al centro della difesa e Cabal a sinistra, sulla trequarti ci sono Cambiaso, McKennie e Yildiz alle spalle di David. Fuori dunque Miretti, panchina per Kelly e Conceicao. Nella Lazio c'è Provstgaard e non Romagnoli al centro della difesa con Gila, in attacco Isaksen e Pedro ai lati di Maldini. Torna Tavares dal 1' a sinistra.
JUVE - Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cabal; Locatelli, Thuram; Cambiaso, McKennie, Yildiz; David.
LAZIO - Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Maldini, Pedro.
