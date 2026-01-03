La sfida tra Atalanta e Roma chiude questo sabato di Serie A: ecco le scelte ufficiali di Raffaele Palladino e Gian Piero Gasperini per il match. Nei padroni di casa gioca Zalewski a sorpresa sulla trequarti con De Ketelaere, titolari Zappacosta e Bernasconi sulle fasce; novità Scalvini al posto di Hien in difesa. Nei giallorossi parte fuori alla fine Wesley (è in panchina): gioca Rensch dal 1' e non lui, c'è ancora Ferguson da prima punta con Soulé e Dybala a supporto.
ATALANTA - Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca.
ROMA - Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Rensch; Soulé, Dybala; Ferguson.
