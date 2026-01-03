Doppio pareggio per 1-1 nelle gare del pomeriggio del sabato della diciottesima giornata di Serie A. Termina in parità il derby emiliano tra Sassuolo e Parma: neroverdi in vantaggio al 12' con Thorstvedt, i ducali rispondono al 24' con Pellegrino.
Doppio pareggio nelle due partite giocate alle ore 15: Pellegrino risponde al gol di Thorstvedt, Leris a Colombo
Stesso risultato anche tra Genoa e Pisa: padroni di casa avanti con Colombo dopo un quarto d'ora, i toscani reagiscono e trovano la rete con Leris.
