Comincia con un pareggio casalingo il 2026 della Juventus: i bianconeri, reduci da tre vittorie consecutive, vengono fermati sull'1-1 dal Lecce e agganciano momentaneamente la Roma al quarto posto in classifica a quota 33 punti.
Serie A, Juventus bloccata in casa dal Lecce: 1-1 il finale, errore dal dischetto di David
Serie A, Juventus bloccata in casa dal Lecce: 1-1 il finale, errore dal dischetto di David
Banda spaventa i bianconeri con un gran gol a fine primo tempo, nella ripresa arriva la risposta con McKennie, ma non basta
I salentini spaventano la formazione di Spalletti con un gran gol di Banda allo scadere del primo tempo, un tiro dal limite dopo un dribbling secco su Bremer che fulmina Di Gregorio.
A inizio ripresa i padroni di casa reagiscono e trovano la via della rete con McKennie, e poco dopo hanno la grande occasione per ribaltare il punteggio, ma David si fa parare un rigore da Falcone, un tentativo di cucchiaio fallito malamente. La Juventus insiste, colpisce anche un palo con Yildiz e spreca tante chance, ma il Lecce e resiste e conquista un punto preziosissimo in ottica salvezza.
