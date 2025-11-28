FC Inter 1908
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Como-Sassuolo: Douvikas preferito a Morata

Il programma della tredicesima giornata di Serie A si apre con la sfida tra i lariani di Fabregas e gli emiliani di Grosso
Fabio Alampi Redattore 

Il programma della tredicesima giornata di Serie A si apre con la sfida tra il Como di Fabregas e il Sassuolo di Grosso. Tra i lariani Douvikas vince il ballottaggio in attacco con Morata, negli emiliani torna dal 1' Lauriente.

Le formazioni ufficiali:

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Diego Carlos, Ramon, Moreno; Caqueret, Perrone; Addai, Paz, Rodriguez; Douvikas.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Kone; Berardi, Pinamonti, Lauriente.

