L’Inter torna in campo per la 13ª giornata della Serie A 2025/26 e lo fa sfidando il Pisa all’Arena Garibaldi Romeo Anconetani. Il fischio d’inizio è previsto per domenica 30 novembre alle ore 15.
Pisa-Inter, i precedenti: trend solido per i nerazzurri, nel mirino un traguardo
I nerazzurri arrivano alla sfida contro il Pisa al quarto posto in classifica con 24 punti, a pari merito con il Bologna. Sono 8 le vittorie, 26 i gol fatti e 13 quelli subiti.
PRECEDENTI
La storia tra Pisa e Inter in Serie A è fatta di periodi distinti e numeri che oggi sorridono ai nerazzurri. L’Inter ha infatti vinto tutte le ultime cinque sfide contro i toscani nella massima serie, l’ultima delle quali giocata il 3 marzo 1991 e decisa da una rete di Nicola Berti. Prima di quella serie, però, l’equilibrio era stato molto più marcato: nelle prime nove gare disputate, l’Inter aveva raccolto tre vittorie, accompagnate da tre pareggi e tre sconfitte.
Nel girone d’andata l’Inter ha costruito un trend solido contro il Pisa: sei risultati utili nelle sette gare disputate (tre vittorie e tre pareggi), con l’unico ko datato 1° novembre 1987.
L’Inter oggi può puntare a un traguardo simbolico: diventare la seconda squadra, dopo la Juventus, a realizzare almeno trenta reti contro il Pisa in Serie A. Sono 29 i gol realizzati dai nerazzurri nelle quattordici sfide complessive, con una media superiore ai due gol a incontro.
