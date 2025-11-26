FC Inter 1908
Serie A, Pisa-Inter affidata a Guida: ecco chi c’è al VAR

Ecco la designazione completa per Pisa-Inter, match valido per la 13° giornata di Serie A: l'arbitro è Guida
Matteo Pifferi Redattore 

Sarà Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata, a dirigere Pisa-Inter, match in programma domenica alle ore 15 all'Arena Garibaldi, partita valida per la 13° giornata di Serie A.

Guida sarà coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Cavallina mentre il quarto uomo è Perenzoni.

Al VAR c'è Paterna, l'AVAR invece è La Penna. Ecco la designazione completa per Pisa-Inter

PISA – INTER h. 15.00

GUIDA

BERCIGLI – CAVALLINA

IV: PERENZONI

VAR: PATERNA

AVAR: LA PENNA

