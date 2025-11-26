Serie A, Pisa-Inter affidata a Guida: ecco chi c’è al VAR

Ecco la designazione completa per Pisa-Inter, match valido per la 13° giornata di Serie A: l'arbitro è Guida

Sarà Marco Guida , della sezione di Torre Annunziata, a dirigere Pisa-Inter, match in programma domenica alle ore 15 all'Arena Garibaldi, partita valida per la 13° giornata di Serie A.

Guida sarà coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Cavallina mentre il quarto uomo è Perenzoni.