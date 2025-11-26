Sarà Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata, a dirigere Pisa-Inter, match in programma domenica alle ore 15 all'Arena Garibaldi, partita valida per la 13° giornata di Serie A.
Serie A, Pisa-Inter affidata a Guida: ecco chi c'è al VAR
Ecco la designazione completa per Pisa-Inter, match valido per la 13° giornata di Serie A: l'arbitro è Guida
Guida sarà coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Cavallina mentre il quarto uomo è Perenzoni.
Al VAR c'è Paterna, l'AVAR invece è La Penna.
PISA – INTER h. 15.00
GUIDA
BERCIGLI – CAVALLINA
IV: PERENZONI
VAR: PATERNA
AVAR: LA PENNA
