Prosegue la giornata di Serie A e fantacalcio, il Como ospita il Verona: ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per il match delle ore 18.30.
Prosegue la giornata di Serie A e fantacalcio, il Como ospita il Verona: ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per il match
COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Ramon, Diego Carlos, Valle; Caqueret, Da Cunha; Kuhn, Paz, Diao; Douvikas
A disposizione: Vigorito, Cavlina, Kempf, Goldaniga, Morata, Rodriguez, Moreno, Baturina, Perrone, Smolcic, Vojvoda, Addai, Le Borgne, Van Der Brempt, Cerri
Allenatore: Cesc Fabregas
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban
A disposizione: Perilli, Toniolo, Yellu, Serdar, Sarr, Bradaric, Slotsager, Harroui, Ebosse, Mosquera, Niasse, Fallou, Ajayi
Allenatore: Paolo Zanetti
