Luciano Spalletti parla già (quasi) da allenatore della Juventus. Intercettato da La Repubblica ieri a margine di un evento a Milano, l'ex commissario tecnico non ha per nulla nascosto la voglia di tornare subito in sella. Queste alcune delle sue considerazioni: «Voglio rimettere a posto quello che mi è successo ultimamente, con la Nazionale. Andare avanti. Rimarginare la ferita. E per farlo ho bisogno di una squadra».
Spalletti: "Ho bisogno di una squadra per andare avanti: ho voglia di…"
Spalletti: “Ho bisogno di una squadra per andare avanti: ho voglia di…”
L'ex commissario tecnico e allenatore nerazzurro è ormai a un passo dalla Juventus: già in giornata potrebbe arrivare l'ufficialità
Insomma, è pronto a una nuova sfida.
«Lavorare in un club è sempre una sfida personale all'interno della vita. Tutto quello che trovi può diventare una sfida da superare per poi arrivare all'obiettivo che ti sei posto».
Le è rimasta la voglia di fare qualcosa di speciale?
(Interviene Totti: «La voglia c'è sempre». Spalletti ride) «Ho voglia di rifare delle vittorie importanti, di ridare felicità ai tifosi e alle persone che vogliono bene a questo sport».
