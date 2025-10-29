Spalletti: “Ho bisogno di una squadra per andare avanti: ho voglia di…”

L'ex commissario tecnico e allenatore nerazzurro è ormai a un passo dalla Juventus: già in giornata potrebbe arrivare l'ufficialità

Luciano Spalletti parla già (quasi) da allenatore della Juventus. Intercettato da La Repubblica ieri a margine di un evento a Milano, l'ex commissario tecnico non ha per nulla nascosto la voglia di tornare subito in sella. Queste alcune delle sue considerazioni: «Voglio rimettere a posto quello che mi è successo ultimamente, con la Nazionale. Andare avanti. Rimarginare la ferita. E per farlo ho bisogno di una squadra».