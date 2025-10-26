FC Inter 1908
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Sassuolo-Roma: gioca Dybala, panchina per Soulé

Il programma dell'ottava giornata di Serie A prosegue con la sfida tra gli emiliani di Grosso e i giallorossi di Gasperini
Il programma dell'ottava giornata di Serie A prosegue con la sfida tra il Sassuolo di Grosso e la Roma di Gasperini. Gli emiliani devono fare a meno di Muharemovic in difesa, mentre i giallorossi scendono in campo con Dybala falso 9 e Soulé inizialmente in panchina.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Fadera.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Bailey, El Aynaoui; Dybala.

