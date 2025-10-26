Vittoria in rimonta per il Torino che regola 2-1 il Genoa nel match delle 12.30.
Maripan regala la vittoria in rimonta al Torino: il Genoa rimane ultimo in classifica
Torino che aggancia la Cremonese a 11 punti mentre il Genoa resta ultimo a quota 3.
Il gol di Thorsby in avvio regala il vantaggio al Grifone ma al 63' arriva l'autogol di Sabelli che ristabilisce l'equilibrio nel punteggio.
A tempo scaduto, invece, ci pensa Maripan a regalare un'altra vittoria al Torino. Torino che aggancia la Cremonese a 11 punti mentre il Genoa resta ultimo a quota 3.
