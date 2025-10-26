FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Torino-Genoa: Asllani ancora dal 1′, fuori Carboni

serie a

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Torino-Genoa: Asllani ancora dal 1′, fuori Carboni

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Torino-Genoa: Asllani ancora dal 1′, fuori Carboni - immagine 1
Ecco le formazioni ufficiali di Torino-Genoa, match valido per l'ottava giornata di Serie A: le scelte di Baroni e Vieira
Matteo Pifferi Redattore 

Alle 12.30 Torino e Genoa si affrontano all'Olimpico Grande Torino per l'ottava giornata di Serie A.

Il Torino è dodicesimo in classifica a 8 punti mentre il Genoa è ultimo in classifica a quota 3 e cerca disperatamente punti per iniziare a risalire.

Ecco le formazioni ufficiali di Torino-Genoa.

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Torino-Genoa: Asllani ancora dal 1′, fuori Carboni- immagine 2

TORINO (3-5-2): Paleari; Tamèze, Coco, Maripán; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Biraghi; Adams, Simeone. Allenatore: Marco Baroni

A disposizione: Popa, Siviero, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Ilic, Lazaro, Dembelé, Ngonge, Ismajli, Gineitis, Zapata, Njie.

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Torino-Genoa: Asllani ancora dal 1′, fuori Carboni- immagine 3
Getty Images

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vásquez, Ellertsson; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Thorsby; Ekhator. Allenatore: Patrick Vieira.

A disposizione: Siegrist, Sommariva, Carboni, Colombo, Cornet, Cuenca, Ekuban, Fini, Gronbaek, Martin, Messias, Onana, Otoa, Venturino, Vitinha.

Leggi anche
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Cremonese-Atalanta: c’è Vardy dal 1′
Napoli-Inter, infortunio Mkhitaryan: cosa è successo e le condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA