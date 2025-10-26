Alle 12.30 Torino e Genoa si affrontano all'Olimpico Grande Torino per l'ottava giornata di Serie A.
serie a
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Torino-Genoa: Asllani ancora dal 1′, fuori Carboni
Il Torino è dodicesimo in classifica a 8 punti mentre il Genoa è ultimo in classifica a quota 3 e cerca disperatamente punti per iniziare a risalire.
Ecco le formazioni ufficiali di Torino-Genoa.
TORINO (3-5-2): Paleari; Tamèze, Coco, Maripán; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Biraghi; Adams, Simeone. Allenatore: Marco Baroni
A disposizione: Popa, Siviero, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Ilic, Lazaro, Dembelé, Ngonge, Ismajli, Gineitis, Zapata, Njie.
GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vásquez, Ellertsson; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Thorsby; Ekhator. Allenatore: Patrick Vieira.
A disposizione: Siegrist, Sommariva, Carboni, Colombo, Cornet, Cuenca, Ekuban, Fini, Gronbaek, Martin, Messias, Onana, Otoa, Venturino, Vitinha.
© RIPRODUZIONE RISERVATA