Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Torino-Genoa: Asllani ancora dal 1′, fuori Carboni

Ecco le formazioni ufficiali di Torino-Genoa, match valido per l'ottava giornata di Serie A: le scelte di Baroni e Vieira

Alle 12.30 Torino e Genoa si affrontano all'Olimpico Grande Torino per l'ottava giornata di Serie A.

Il Torino è dodicesimo in classifica a 8 punti mentre il Genoa è ultimo in classifica a quota 3 e cerca disperatamente punti per iniziare a risalire.