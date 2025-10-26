Prosegue la giornata di Serie A e fantacalcio, alle 18 la Fiorentina ospita il Bologna: sono uscite le formazioni ufficiali, ecco le scelte di Pioli e Italiano.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Bologna: Kean vs Castro, c’è Fabbian
serie a
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Bologna: Kean vs Castro, c’è Fabbian
Prosegue la giornata di Serie A e fantacalcio, alle 18 la Fiorentina ospita il Bologna: ecco le formazioni ufficiali
Ci sono Kean e Gudmundsson in attacco per la Fiorentina, spazio a Fagioli dal 1' con Fazzini in panchina. Nel Bologna gioca Fabbian sulla trequarti, ai suoi fianchi Cambiaghi e Orsolini con Castro a guidare l'attacco. In difesa Heggem vince il ballottaggio con Vitik.
FIORENTINA - De Gea; Pongracic, Pablo Mari, Ranieri; Dodo, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean.
BOLOGNA - Skorupski; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA