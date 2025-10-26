FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Bologna: Kean vs Castro, c’è Fabbian

serie a

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Bologna: Kean vs Castro, c’è Fabbian

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Bologna: Kean vs Castro, c’è Fabbian - immagine 1
Prosegue la giornata di Serie A e fantacalcio, alle 18 la Fiorentina ospita il Bologna: ecco le formazioni ufficiali
Alessandro Cosattini Redattore 

Fiorentina Pioli
Getty Images

Prosegue la giornata di Serie A e fantacalcio, alle 18 la Fiorentina ospita il Bologna: sono uscite le formazioni ufficiali, ecco le scelte di Pioli e Italiano.

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Bologna: Kean vs Castro, c’è Fabbian- immagine 3
Getty Images

Ci sono Kean e Gudmundsson in attacco per la Fiorentina, spazio a Fagioli dal 1' con Fazzini in panchina. Nel Bologna gioca Fabbian sulla trequarti, ai suoi fianchi Cambiaghi e Orsolini con Castro a guidare l'attacco. In difesa Heggem vince il ballottaggio con Vitik.

FIORENTINA - De Gea; Pongracic, Pablo Mari, Ranieri; Dodo, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean.

BOLOGNA - Skorupski; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro.

Leggi anche
Serie A, Sassuolo-Roma 0-1: Dybala, gol che vale il primo posto. Verona-Cagliari 2-2
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Verona-Cagliari: c’è Gagliardini titolare

© RIPRODUZIONE RISERVATA