Oltre a Sassuolo-Roma, alle 15 scendono in campo anche Verona e Cagliari. Tra le fila degli scaligeri c'è Gagliardini, con l'ex Inter titolare in mezzo al campo. Nei sardi, parte dalla panchina Sebastiano Esposito.
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Verona-Cagliari: c’è Gagliardini titolare
Alle 15 scendono in campo gli scaligeri di Zanetti e i sardi di Pisacane: in palio punti pesanti per la classifica
Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Serdar, Gagliardini, Akpa-Akpro, Bradaric; Orban, Giovane.
Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Idrissi; Palestra, Liteta, Prati, Folorunsho, Obert; Gaetano, Borrelli.
