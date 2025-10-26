Torna a vincere la Roma, che batte di misura in trasferta il Sassuolo e raggiunge il Napoli in testa alla classifica. Decisivo il gol segnato al 16' del primo tempo da Dybala. Con questo successo i giallorossi di Gasperini salgono a quota 18 punti.
Serie A, Sassuolo-Roma 0-1: Dybala, gol che vale il primo posto. Verona-Cagliari 2-2
Serie A, Sassuolo-Roma 0-1: Dybala, gol che vale il primo posto. Verona-Cagliari 2-2
I giallorossi tornano a vincere e raggiungono il Napoli in testa alla classifica. Felici salva nel recupero i sardi
Nell'altra gara giocata alle 15, il Verona va vicinissimo alla prima vittoria in campionato, ma viene agguantato dal Cagliari in pieno recupero. Scaligeri in vantaggio con il colpo di testa di Gagliardini, Orban trova il raddoppio al 59'. I sardi hanno il merito di non demordere e prima accorciano le distanze con Idrissi, poi trovano l'insperato pareggio con Felici al 92'.
