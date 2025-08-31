Dopo l'esordio vincente contro il Parma, la Juventus fa visita al Genoa. Ecco le formazioni ufficiali scelte da Patrick Vieira e Igor Tudor, importanti anche in chiave fantacalcio.
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Genoa-Juventus: c’è Carboni, out Vlahovic
Ecco le formazioni ufficiali scelte da Patrick Vieira e Igor Tudor per Genoa-Juventus, importanti anche in chiave fantacalcio
Genoa: Leali, Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez (C), Martin; Frendrup, Masini; Carboni, Stanciu, Ellertsson; Colombo. Allenatore: Vieira.
Juventus: Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli (C), Thuram, Joao Mario; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Tudor.
