Il Napoli di Antonio Conte non va oltre lo 0-0 al Maradona contro il Cagliari, non riuscendo così a replicare il punteggio dello scorso maggio
Marco Macca Redattore 

Il Napoli di Antonio Conte la vince all'ultimo respiro al Maradona contro il Cagliari, dopo un'ottima prestazione dei sardi.

Getty Images

Quando sembra essere scritto il passo falso per i campioni d'Italia in carica dopo la vittoria di Reggio Emilia contro il Sassuolo, infatti, al 95' arriva il gol di Anguissa che regala i tre punti a Conte. Nell'altra partita della serata, la Roma di Gian Piero Gasperini bissa il successo contro il Bologna della prima giornata con lo stesso punteggio (1-0) sul campo del Pisa.

ROME, ITALY - AUGUST 23: AS Roma coach Gianpiero Gasperini during the Serie A match between AS Roma and Bologna FC 1909 at Stadio Olimpico on August 23, 2025 in Rome, Italy. (Photo by Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images)

Dopo un primo tempo di sofferenza, i giallorossi escono fuori alla distanza e alla fine la portano a casa grazie a una rete di Soulé. Roma ora a punteggio pieno a quota 6 in compagnia della Cremonese.

