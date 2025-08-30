Il Napoli di Antonio Conte la vince all'ultimo respiro al Maradona contro il Cagliari, dopo un'ottima prestazione dei sardi.
Serie A, il Napoli all'ultimo respiro contro il Cagliari: decide Anguissa. Vince anche la Roma
Serie A, il Napoli all’ultimo respiro contro il Cagliari: decide Anguissa. Vince anche la Roma
Il Napoli di Antonio Conte non va oltre lo 0-0 al Maradona contro il Cagliari, non riuscendo così a replicare il punteggio dello scorso maggio
Quando sembra essere scritto il passo falso per i campioni d'Italia in carica dopo la vittoria di Reggio Emilia contro il Sassuolo, infatti, al 95' arriva il gol di Anguissa che regala i tre punti a Conte. Nell'altra partita della serata, la Roma di Gian Piero Gasperini bissa il successo contro il Bologna della prima giornata con lo stesso punteggio (1-0) sul campo del Pisa.
Dopo un primo tempo di sofferenza, i giallorossi escono fuori alla distanza e alla fine la portano a casa grazie a una rete di Soulé. Roma ora a punteggio pieno a quota 6 in compagnia della Cremonese.
