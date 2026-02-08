FC Inter 1908
Sassuolo-Inter, arbitro e VAR: designazione completa e precedenti

Tutto sulla direzione arbitrale della sfida valida per la 24esima giornata del campionato di Serie A 2025/26
L'arbitro di Sassuolo-Inter, gara valida per la 24ª giornata di Serie A, sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova.

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Vecchi–Ceccon

IV ufficiale: Galipo’

VAR: Camplone

AVAR: Aureliano

Sono 19 i precedenti di Chiffi della sezione di Padova con l'Inter: il bilancio parla di 10 vittorie, 6 pareggi e 3 sole sconfitte.

Chiffi ha diretto il Sassuolo in 12 gare, con un bilancio negativo: 2 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte.

