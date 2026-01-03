FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Juve-Lecce: dal 1′ Thuram e David, fuori Stulic

serie a

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Juve-Lecce: dal 1′ Thuram e David, fuori Stulic

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Juve-Lecce: dal 1′ Thuram e David, fuori Stulic - immagine 1
Alle 18 la Juventus ospita il Lecce a Torino, occhio al fantacalcio: ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per il match
Alessandro Cosattini Redattore 

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Juve-Lecce: dal 1′ Thuram e David, fuori Stulic- immagine 2

Alle 18 la Juventus ospita il Lecce a Torino. Sono state diramate le formazioni ufficiali con le scelte di Luciano Spalletti ed Eusebio Di Francesco per il match. Tocca a Conceicao con Yildiz alle spalle di David e non Openda. Nel Lecce spazio a Camarda, con Stulic in panchina.

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Juve-Lecce: dal 1′ Thuram e David, fuori Stulic- immagine 3
Getty Images

JUVENTUS - Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David.

LECCE - Falcone; Perez, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Camarda, Banda.

Leggi anche
Rigore di Da Cunha e il Como batte l’Udinese: Fabregas a -3 dalla Champions
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Genoa-Pisa

© RIPRODUZIONE RISERVATA