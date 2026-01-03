Alle 18 la Juventus ospita il Lecce a Torino. Sono state diramate le formazioni ufficiali con le scelte di Luciano Spalletti ed Eusebio Di Francesco per il match. Tocca a Conceicao con Yildiz alle spalle di David e non Openda. Nel Lecce spazio a Camarda, con Stulic in panchina.
Alle 18 la Juventus ospita il Lecce a Torino, occhio al fantacalcio: ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per il match
JUVENTUS - Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David.
LECCE - Falcone; Perez, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Camarda, Banda.
