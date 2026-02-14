In attesa del derby d'Italia Inter-Juventus, big match di giornata, il 25° turno di Serie A prosegue alle 18:00 con il match dell'Olimpico tra la Lazio e l'Atalanta.
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lazio-Atalanta: Tavares e Scamacca…
Quello tra le due squadre sarà il primo di tre incroci, che anticipa il doppio confronto in semifinale di Coppa Italia.
Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali e le scelte dei due allenatori, Maurizio Sarri e Raffaele Palladino.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djmsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic.
