fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lazio-Atalanta: Tavares e Scamacca…

serie a

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lazio-Atalanta: Tavares e Scamacca…

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lazio-Atalanta: Tavares e Scamacca… - immagine 1
Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali e le scelte dei due allenatori, Maurizio Sarri e Raffaele Palladino
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

In attesa del derby d'Italia Inter-Juventus, big match di giornata, il 25° turno di Serie A prosegue alle 18:00 con il match dell'Olimpico tra la Lazio e l'Atalanta.

Quello tra le due squadre sarà il primo di tre incroci, che anticipa il doppio confronto in semifinale di Coppa Italia.

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lazio-Atalanta: Tavares e Scamacca…- immagine 2
Getty Images

Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali e le scelte dei due allenatori, Maurizio Sarri e Raffaele Palladino.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djmsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic.

Leggi anche
Serie A, Como-Fiorentina 1-2: successo fondamentale in chiave salvezza per Vanoli
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Como-Fiorentina: Douvikas preferito a Morata

© RIPRODUZIONE RISERVATA