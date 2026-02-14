Vittoria fondamentale in chiave salvezza per la Fiorentina, che vince con il punteggio di 1-2 sul campo del Como e sale a quota 21 punti, agganciando momentaneamente il Lecce al terz'ultimo posto in classifica. I viola passano in vantaggio al 26' del primo tempo con Fagioli, Kean raddoppia dal dischetto nella ripresa. La formazione di Fabregas prova a reagire e accorcia le distanze grazie a una sfortunata autorete di Parisi su deviazione di Morata, che verrà poi espulso in un finale particolarmente concitato e nervoso.
Fagioli e Kean regalano 3 punti pesantissimi ai viola, che nel finale resistono al tentativo di recupero della formazione di Fabregas
