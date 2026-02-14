FC Inter 1908
Serie A, Como-Fiorentina 1-2: successo fondamentale in chiave salvezza per Vanoli

Fagioli e Kean regalano 3 punti pesantissimi ai viola, che nel finale resistono al tentativo di recupero della formazione di Fabregas
Fabio Alampi Redattore 

Vittoria fondamentale in chiave salvezza per la Fiorentina, che vince con il punteggio di 1-2 sul campo del Como e sale a quota 21 punti, agganciando momentaneamente il Lecce al terz'ultimo posto in classifica. I viola passano in vantaggio al 26' del primo tempo con Fagioli, Kean raddoppia dal dischetto nella ripresa. La formazione di Fabregas prova a reagire e accorcia le distanze grazie a una sfortunata autorete di Parisi su deviazione di Morata, che verrà poi espulso in un finale particolarmente concitato e nervoso.

