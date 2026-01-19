FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lazio-Como: c’è Paz, fuori Isaksen

serie a

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lazio-Como: c’è Paz, fuori Isaksen

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lazio-Como: c’è Paz, fuori Isaksen - immagine 1
L'ultima gara al fantacalcio è rappresentata da Lazio-Como, alle 20.45: ecco le formazioni ufficiali del match
Alessandro Cosattini Redattore 

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lazio-Como: c’è Paz, fuori Isaksen- immagine 2

L'ultima gara al fantacalcio è rappresentata da Lazio-Como, in campo alle 20.45 come appunto ultima partita del 21esimo turno di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali.

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lazio-Como: c’è Paz, fuori Isaksen- immagine 3
Getty Images

Nella Lazio ci sono i due nuovi acquisti Taylor e Ratkov, Cancellieri ha vinto il ballottaggio con Isaksen. Nel Como panchina per Vojvoda e Douvikas, giocano Caqueret e Baturina (falso nove).

LAZIO - Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni.

COMO - Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Nico Paz, Jesus Rodriguez; Baturina.

Leggi anche
Serie A, Cremonese-Verona 0-0: pareggio a reti bianche e un punto a testa
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Cremonese-Hellas Verona

© RIPRODUZIONE RISERVATA