L'ultima gara al fantacalcio è rappresentata da Lazio-Como, in campo alle 20.45 come appunto ultima partita del 21esimo turno di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali.
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lazio-Como: c’è Paz, fuori Isaksen
L'ultima gara al fantacalcio è rappresentata da Lazio-Como, alle 20.45: ecco le formazioni ufficiali del match
Nella Lazio ci sono i due nuovi acquisti Taylor e Ratkov, Cancellieri ha vinto il ballottaggio con Isaksen. Nel Como panchina per Vojvoda e Douvikas, giocano Caqueret e Baturina (falso nove).
LAZIO - Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni.
COMO - Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Nico Paz, Jesus Rodriguez; Baturina.
