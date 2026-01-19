FC Inter 1908
Serie A, Cremonese-Verona 0-0: pareggio a reti bianche e un punto a testa

Poche emozioni nel match dello Zini tra i grigiorossi di Nicola e i gialloblu di Zanetti: di Giovane l'occasione migliore
Termina con un pareggio a reti bianche la sfida dello Zini tra Cremonese e Verona. Un punto a testa che serve più ai grigiorossi di Nicola, mentre i gialloblu di Zanetti rimangono in fondo alla classifica in compagnia del Pisa. Poche emozioni e tanto equilibrio in mezzo al campo: gli ospiti ci provano maggiormente, ma non riescono mai a creare seri pericoli dalle parti di Audero.

