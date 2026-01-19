Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Cremonese-Hellas Verona

Il lunedì della 21a giornata di campionato si apre con lo scontro diretto dello Zini tra Cremonese ed Hellas Verona. Ecco le formazioni ufficiali della partita:
Il lunedì della 21a giornata di campionato si apre con lo scontro diretto dello Zini tra Cremonese ed Hellas Verona
CREMONESE (3-5-2): Audero; Ceccherini, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Grassi, Vandeputte, Terracciano; Vardy, Bonazzoli. A disposizione: Silvestri, Nava, Zerbin, Johnsen, Pemi, Collocolo, Vazquez, Mussolini, Faye, Lordkipanidze, Folino. Allenatore: Davide Nicola.
VERONA (3-4-3): Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban, Sarr. A disposizione: Montipò, Toniolo, Oyegoke, Serdar, Kastanos, Harroui, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou. Allenatore: Paolo Zanetti.
