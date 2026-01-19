Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Cremonese-Hellas Verona

FC Inter 1908
Il lunedì della 21a giornata di campionato si apre con lo scontro diretto dello Zini tra Cremonese ed Hellas Verona
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Il lunedì della 21a giornata di campionato si apre con lo scontro diretto dello Zini tra Cremonese ed Hellas Verona. Ecco le formazioni ufficiali della partita:

CREMONESE (3-5-2): Audero; Ceccherini, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Grassi, Vandeputte, Terracciano; Vardy, Bonazzoli. A disposizione: Silvestri, Nava, Zerbin, Johnsen, Pemi, Collocolo, Vazquez, Mussolini, Faye, Lordkipanidze, Folino. Allenatore: Davide Nicola.

VERONA (3-4-3): Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban, Sarr. A disposizione: Montipò, Toniolo, Oyegoke, Serdar, Kastanos, Harroui, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou. Allenatore: Paolo Zanetti.

