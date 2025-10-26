È Lazio-Juventus il posticipo che chiude la giornata di Serie A e fantacalcio: sono appena uscite le formazioni ufficiali, ecco le scelte dei due allenatori. Panchina per Di Gregorio e Yildiz, come trapelato nelle scorse ore: Tudor sceglie Perin in porta e in attacco la coppia Dadiv-Vlahovic. Gioca ancora dal 1' Koopmeiners, fuori Thuram inizialmente. Sarri schiera dal 1' Lazzari e Marusic, nessun dubbio in attacco: ci sono Isaksen, Dia e Zaccagni.