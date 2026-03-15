Sarà Lazio-Milan a chiudere la domenica di Serie A. Un match la cui importanza diventa enorme in virtù dei fatti di Inter-Atalanta di ieri pomeriggio, con i due punti sottratti alla squadra di Cristian Chivu a causa di alcune decisioni arbitrali. Qui le formazioni ufficiali dell'incontro in programma all'Olimpico tra la formazione di Sarri e quella di Allegri in ottica Fantacalcio:
FC Inter 1908
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fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lazio-Milan: Jashari ed Estupinian dal 1′
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Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lazio-Milan: Jashari ed Estupinian dal 1′
Le scelte dei due allenatori sul match dell'Olimpico in programma in posticipo della domenica di Serie A
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Hysaj, Lazzari, Belahyane, Przyborek, Pedro, Noslin, Dia, Ratkov, Cancellieri. All. Maurizio Sarri
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupinan; Pulisic, Leao. A disp.: P. Terracciano, Pittarella, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Ricci, Fullkrug, Nkunku. All. Massimiliano Allegri
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