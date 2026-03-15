Milan, Tare: “Inter? Campionato pieno di sorprese, stasera possiamo…”

La Lazio ritrova i tifosi? Per noi è meglio. Bello vivere il calcio con tutte le emozioni che dà. La Lazio sta attraversando un momento difficile, ma può battere chiunque. Sappiamo cosa ci aspetta, ma vogliamo vincere stasera. Modric? Una cosa è certa: lui ama tanto il Milan e il Milan ama tanto lui. Sarà una decisione facile per lui, il contratto volendo c'è perché abbiamo un'opzione, ma deve decidere lui con grande serenità. So bene che a lui piace giocare in questa squadra".