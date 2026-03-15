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Milan, Tare: “Inter? Campionato pieno di sorprese, stasera possiamo…”

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Il pensiero del direttore sportivo rossonero a proposito del match contro la Lazio di Sarri che mette in palio punti preziosi
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha parlato del peso specifico del match di stasera contro la Lazio nel suo intervento dall'Olimpico prima del calcio d'inizio:

Milan, Tare: “Inter? Campionato pieno di sorprese, stasera possiamo…”- immagine 2

"Kean? Inutile parlare di queste cose adesso, arriveranno poi tra qualche mese. Per noi la partita di stasera è fondamentale, per la classifica e per dare continuità a domenica scorsa. Del mercato ci sarà modo di parlare. Stasera si può riaprire la corsa scudetto? Noi dobbiamo fare ciò che spetta a noi. La distanza è tanta, ma vincendo stasera faremmo un passo in più. Il campionato è pieno di sorprese, bisogna pensare di partita in partita.

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La Lazio ritrova i tifosi? Per noi è meglio. Bello vivere il calcio con tutte le emozioni che dà. La Lazio sta attraversando un momento difficile, ma può battere chiunque. Sappiamo cosa ci aspetta, ma vogliamo vincere stasera. Modric? Una cosa è certa: lui ama tanto il Milan e il Milan ama tanto lui. Sarà una decisione facile per lui, il contratto volendo c'è perché abbiamo un'opzione, ma deve decidere lui con grande serenità. So bene che a lui piace giocare in questa squadra".

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